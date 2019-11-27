Євродепутати засипають Apple листами через "російський Крим"
|11:45 09.12.2019
|Крым
Понад півтора десятка депутатів Європейського парламенту звернулися до керівництва компанії Apple з листом, у якому нагадали, що Крим є частиною України, та закликали коректно вказувати приналежність півострова у додатках Apple Maps і Weather.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Ініціатором звернення до компанії виступив голова групи "Друзі Європейської України" в Європарламенті Петрас Ауштревічус.
Кожен депутат надсилає лист індивідуально, щоб у Apple звернули увагу на кількість звернень. Станом на вчора, у перший день кампанії, це зробили понад 15 євродепутатів, повідомили "Європейській правді" у представництві України в ЄС.
У листі, текст якого оприлюднило українське представництво, депутати називають рішення Apple показувати Крим частиною Росії для російських користувачів тривожною поступкою впливу російського уряду.
"Стирання територіального суверенітету в умовах геополітичного конфлікту дуже тривожне – міжнародне право повинне цінуватись вище, ніж прибуток", - сказано у листі.
"Наше повідомлення є чітким: жодна країна не може стояти вище за міжнародне верховенство права, тому викликає тривогу, що такі потужні приватні компанії як Applе готові підривати зазначені закони, щоб підтримувати споживчі відносини з РФ", - додають євродепутати.
Парламентарі закликали Apple відкоригувати позначення Криму відповідно до міжнародного права і служити зразком не тільки у розвитку технологій, але й відповідній етичній поведінці.
Неможливо ігнорувати страждання населення Криму за російської анексії, включно з випадком Олега Сенцова, кримськотатарського режисера та активіста, який став лауреатом премії Сахарова у 2018 році після 5 років несправедливого ув’язнення. Багато інших кримських політичних в'язнів залишаються ув'язненими в Росії за сфабрикованими звинуваченнями", - сказано у листі.
Як відомо, компанія Apple відреагувала на російські вимоги і для російських користувачів у своїх додатках стала позначати Крим частиною Росії.
Реагуючи на міжнародну критику, Apple заявила, що перегляне свою політику щодо позначення "спірних територій" і може внести зміни в майбутньому. У компанії пояснили, що не робили жодних змін у картах, які відображаються за межами Росії, а зміни в РФ були вимушені через закон, який набув чинності в цій країні.
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