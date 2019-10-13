Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" вошла в Восточное Средиземноморье
|09:00 09.12.2019
|Средиземноморский регион
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), пройдя к югу от Италии, вошла в восточную часть акватории Средиземного моря.
Это следует из европейских спутниковых данных, пишет Интерфакс.
В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Normandy ("Норманди"), несколько эсминцев, в том числе эсминец противоракетной обороны USS Ross ("Росс"), и ударная атомная подводная лодка.
По официальным данным 6-го оперативного флота, в Восточном Средиземноморье в настоящее время также находится ударная атомная подлодка USS Florida "Флорида", оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk (Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км.
Авианосная группа ВМС США направляется через Суэцкий канал в район Персидского залива на смену авианосцу USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), который находится там уже дольше запланированного шестимесячного срока.
По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, 5 декабря авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman проследовала через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
При этом, по имеющимся данным, перед предстоящим переходом в район Персидского залива к берегам Ирана она может на некоторое время задержаться у берегов Сирии в Восточном Средиземноморье.
Авианосец USS Harry Truman планировалось направить на Ближний Восток еще в октябре, однако из-за серьезных неполадок в его электросетях начало похода было перенесено.
Последним крупным американским кораблем, заходившим на базу 5-го оперативного флота США Халифа бин Салман в Бахрейне, был универсальный десантный корабль USS Boxer ("Боксер") с отрядом морской пехоты на борту.
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