Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), пройдя к югу от Италии, вошла в восточную часть акватории Средиземного моря.

Это следует из европейских спутниковых данных, пишет Интерфакс.



В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Normandy ("Норманди"), несколько эсминцев, в том числе эсминец противоракетной обороны USS Ross ("Росс"), и ударная атомная подводная лодка.



По официальным данным 6-го оперативного флота, в Восточном Средиземноморье в настоящее время также находится ударная атомная подлодка USS Florida "Флорида", оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk (Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км.



Авианосная группа ВМС США направляется через Суэцкий канал в район Персидского залива на смену авианосцу USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), который находится там уже дольше запланированного шестимесячного срока.



По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, 5 декабря авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman проследовала через Гибралтарский пролив в Средиземное море.



При этом, по имеющимся данным, перед предстоящим переходом в район Персидского залива к берегам Ирана она может на некоторое время задержаться у берегов Сирии в Восточном Средиземноморье.



Авианосец USS Harry Truman планировалось направить на Ближний Восток еще в октябре, однако из-за серьезных неполадок в его электросетях начало похода было перенесено.



Последним крупным американским кораблем, заходившим на базу 5-го оперативного флота США Халифа бин Салман в Бахрейне, был универсальный десантный корабль USS Boxer ("Боксер") с отрядом морской пехоты на борту.