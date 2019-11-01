Корабль ВМС Франции покинул Черное море

11:30 09.12.2019  

Корвет ВМС Франции Commandant Birot ("Коммандант Биро") после 19-дневного пребывания в Черном море в воскресенье, 8 декабря, покинул его акваторию.

Об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор, пишет Интерфакс.

 Во время пребывания в Черном море французский боевой корабль посетил грузинский порт Батуми, где провел совместные с местной Службой береговой охраны учения, а также Одессу.
       
Как сообщалось, в октябре в Черном море находился американский эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) ("Портер"). 
       
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.



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