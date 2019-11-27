Суд звільнив від покарання завербованого ФСБ у Криму українського військового пенсіонера

11:15 09.12.2019   Крым

Український військовий пенсіонер під час перебування в окупованому Криму під тиском та погрозами ФСБ погодився виконувати розвідувальні завдання російської спецслужби.

Майже через півроку він добровільно повідомив про це СБУ, і суд звільнив його від покарання.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на ухвалене 25 листопада рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

В ході засідання суд встановив, що військовий пенсіонер, отримавши злочинне завдання від ФСБ, на його виконання жодних дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади України про свій зв’язок з ворожими спецслужбами та про отримане завдання. На підставі цього суд звільнив підозрюваного у державній зраді від покарання.

Пенсіонер звернувся до СБУ в серпні 2019 року, повідомивши, що в лютому цього ж року він перетинав адмінкордон у напрямку окупованого Криму. Пройшовши український КПВВ, потрапив до російського так званого «пункту пропуску «Джанкой», де його почали допитувати представники ФСБ РФ.

Під час допиту пенсіонер повідомив представникам російської спецслужби, що 25 років відслужив у різних підрозділах Збройних сил СРСР та України, зокрема, у підрозділах військ протиповітряної оборони, наразі знаходиться на пенсії у військовому званні полковника, а на окупованій території Криму постійно проживають його родичі.

Представники ФСБ, скориставшись отриманою інформацією, вдалися до вербовки пенсіонера, залякуючи його погрозами на адресу родичів, які проживають в окупованому Криму. Внаслідок погроз пенсіонер погодився на вимоги представників ФСБ, надавши письмову згоду на конфіденційне співробітництво. Отримав оперативний псевдонім «Казах» та завдання. А саме: зібрати та передати росіянам інформацію про розташування мелітопольських підрозділів та військових частин військ протиповітряної оборони ЗС України, технічного стану літаків, їх кількість та чи можуть вони бути використаними у бойових вильотах.

На думку суду та слідства, така інформація є державною таємницею, а передача її іноземній стороні завдасть шкоду обороноздатності України.

Після повернення материкову Україну пенсіонер прийняв рішення не виконувати отримане від ФСБ завдання, але до СБУ звернувся лише через півроку.

Як повідомлялось, у листопаді 2019 року слідчі головного управління Нацполіції в АРК і Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури АРК повідомили про зміну раніше повідомленої підозри двом колишнім співробітникам Главку СБУ в Криму, які після окупації півострова перейшли на службу до ФСБ РФ та катували українського активіста, учасника Євромайдану в Києві Олександра Костенка.

СБУ оголосила в розшук бойовика «ДНР», фігуранта справи про збиття малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році Володимира Цемаха, якого 7 вересня Україна передала Росії в рамках обміну утримуваним особами.

Eчаснику підрозділу «Автоканал Севастополя» Ігорю Кучерявому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає ув’язнення строком від 3 до 5 років. Прокуратура АР Крим готує клопотання про обрання  підозрюваному, який знаходиться у Херсоні, запобіжного заходу. 



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