Український військовий пенсіонер під час перебування в окупованому Криму під тиском та погрозами ФСБ погодився виконувати розвідувальні завдання російської спецслужби.

Майже через півроку він добровільно повідомив про це СБУ, і суд звільнив його від покарання.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на ухвалене 25 листопада рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

В ході засідання суд встановив, що військовий пенсіонер, отримавши злочинне завдання від ФСБ, на його виконання жодних дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади України про свій зв’язок з ворожими спецслужбами та про отримане завдання. На підставі цього суд звільнив підозрюваного у державній зраді від покарання.

Пенсіонер звернувся до СБУ в серпні 2019 року, повідомивши, що в лютому цього ж року він перетинав адмінкордон у напрямку окупованого Криму. Пройшовши український КПВВ, потрапив до російського так званого «пункту пропуску «Джанкой», де його почали допитувати представники ФСБ РФ.

Під час допиту пенсіонер повідомив представникам російської спецслужби, що 25 років відслужив у різних підрозділах Збройних сил СРСР та України, зокрема, у підрозділах військ протиповітряної оборони, наразі знаходиться на пенсії у військовому званні полковника, а на окупованій території Криму постійно проживають його родичі.

Представники ФСБ, скориставшись отриманою інформацією, вдалися до вербовки пенсіонера, залякуючи його погрозами на адресу родичів, які проживають в окупованому Криму. Внаслідок погроз пенсіонер погодився на вимоги представників ФСБ, надавши письмову згоду на конфіденційне співробітництво. Отримав оперативний псевдонім «Казах» та завдання. А саме: зібрати та передати росіянам інформацію про розташування мелітопольських підрозділів та військових частин військ протиповітряної оборони ЗС України, технічного стану літаків, їх кількість та чи можуть вони бути використаними у бойових вильотах.

На думку суду та слідства, така інформація є державною таємницею, а передача її іноземній стороні завдасть шкоду обороноздатності України.

Після повернення материкову Україну пенсіонер прийняв рішення не виконувати отримане від ФСБ завдання, але до СБУ звернувся лише через півроку.

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