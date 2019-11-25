Сенат США включив у проєкт оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2020 рік санкції проти проєкту газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream 2).

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на два джерела, ознайомлені із законопроєктом, пише Центр журналістських розслідувань.

Як зазначається, обмежувальні заходи, що застосовуватимуться до компаній, які займаються реалізацією проєкту російської енергетичної компанії «Газпром», розроблені на базі законопроєкту, представленому у Сенаті республіканцем Тедом Крусом і демократом Джином Шахіном

Ці санкції націлені на судна, які прокладають трубопровід, а також на керівників компаній, пов’язаних з цими суднами. Цим особам може бути заблоковано в’їзд до США, а їхні транзакції, пов’язані з їх нерухомістю або інтересами – заблоковано.

Санкції, які увійшли до проєкту Закону про державну оборону (NDAA) мають на меті зупинити будівництво російського газопроводу.

«Законодавці наполягають на впроваджені обмежувальних заходів, оскільки кажуть, що їх все більше непокоїть нездатність президента Дональда Трампа діяти від свого імені, щоб заблокувати цей проєкт, який, як побоюються американські чиновники, дасть Росії нові важелі впливу в Європі», – пише агентство.

Законодавці розраховують подати законопроєкт 20 грудня, раніше запланованого терміну.

Як повідомлялось, обмежувальні заходи щодо проекту «Північний потік-2», які в сенаті Конгресу США мають намір включити до військового бюджету, торкнуться різних компаній, що беруть участь у будівництві трубопроводу, зокрема, прокладають труби у Балтійському морі.

21 листопада віце-прем’єр РФ Дмитро Козак заявив, що «Північний потік-2» почне працювати в середині 2020 року.