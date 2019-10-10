Компанія “Нібулон” у рамках реалізації проєкту по збільшенню потужностей своїх підприємств проводить реконструкцію філії «Вознесенська».

В результаті реконструкції філії, потужності зі зберігання зростуть майже на 22 тисяч тонн збіжжя, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

На даний момент вже завершено влаштування фундаментів під будівництво нових об’єктів та монтаж металоконструкцій зерносховищ, перехідних галерей. Першу ємність для зберігання зерна вже зібрано, а днями буде завершено монтаж другого та третього зерносховищ. В усіх ємностях було встановлено систему для активного вентилювання зерна.



На верхніх завантажувальних галереях змонтовано ланцюгове транспортне обладнання. Добігають кінця роботи зі встановлення стрічкових конвеєрів на нижніх розвантажувальних галереях, паралельно з якими триває прокладання електромереж.

Після введення в експлуатацію додаткових потужностей загальна місткість елеваторних ємностей філії «Вознесенська» становитиме близько 98 тис тонн, а річний обсяг перевантажень – понад 600 тис тонн.