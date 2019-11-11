Новый спасательный буксир для Черноморского флота прошел госиспытания / Фото

10:15 09.12.2019   Россия

Спасательный буксир проекта 22870 "СБ-742", построенный на Астраханском судоремонтном заводе (филиал ЦС "Звездочка") для Черноморского флота, завершил программу госиспытаний.

Буксир готовится к включению в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, пишет flotprom.ru

Во время госиспытаний экипаж изучил технические возможности судна, провел различные учения и выполнил регламентные работы по обслуживанию судового оборудования. Совместно с государственной приемной комиссией моряки и представители завода-судостроителя испытали надежность энергетических установок, навигационного оборудования и других систем буксира. 

Судно "СБ-742" заложили 15 ноября 2016 года, спустили на воду в мае 2019 года. В серии спасательных буксиров проекта 22870 это уже шестой заказ для астраханских корабелов. Головной буксир проекта "СБ-45" передали ВМФ в 2014 году. 

Спасательно-буксирные суда проекта 22870 разработаны нижегородским КБ "Вымпел". Они предназначены для оказания помощи аварийным кораблям и судам, спасения личного состава, буксировки, тушения пожаров, а также для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме того, суда проекта 22870 способны собирать нефтепродукты с поверхности моря и вести поисковые работы. 

Длина судна проекта 22870 – 57 метров, ширина – 14 метров, водоизмещение – 1200 тонн. Скорость – 14 узлов.


Фото: ЦС "Звездочка"



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