Подлодка "Ростов-на-Дону" проходит ремонт перед отправкой в Средиземное море
|10:00 09.12.2019
|Севастополь
На севастопольском "Севморзаводе" проходит плановый доковый ремонт дизель-электрической подлодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону".
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в силовых структурах оккупированного Крыма, пишет flotprom.
Собеседник агентства отметил, что это первый плановый ремонт ДЭПЛ на "Севморзаводе". Планируется, что после его завершения подлодка отправится в Средиземное море, где будет нести боевую вахту вместе с однотипной субмариной "Новороссийск".
Источник напомнил, что с апреля в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море несут службу две подлодки Черноморского флота – "Старый Оскол" и "Краснодар". В октябре стало известно, что в начале 2020 года эти ДЭПЛ отправятся в Петербург для прохождения планового ремонта.
"Ростов-на-Дону" – вторая подлодка проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") в серии из шести субмарин, построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Ее заложили 21 ноября 2011 года, спустили на воду 26 июня 2014 года, а в состав ВМФ приняли 30 декабря того же года.
Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Водоизмещение – 3950 тонн, скорость подводного хода – 20 узлов, рабочая глубина погружения – 240 метров. Экипаж – 52 человека. Субмарины вооружены 533-мм торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".
Ще на цю тему:
Російський літак-розвідник наблизився до корабля ВМС Франції біля Керченської протоки
В оккупированный Крым зашел учебный военный корабль «Перекоп»
ВМС сформували дивізіон на Азовському морі
Подлодка ЧФ «Новороссийск» направляется из Черного моря на Балтику для планового ремонта
Флот оккупантов провел учение по подготовке кораблей к бою и походу
Захоплений завод у Феодосії побудував ще один «Каракурт»
Оккупанты провели учения севастопольской таможни