На севастопольском "Севморзаводе" проходит плановый доковый ремонт дизель-электрической подлодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону".

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в силовых структурах оккупированного Крыма, пишет flotprom.

Собеседник агентства отметил, что это первый плановый ремонт ДЭПЛ на "Севморзаводе". Планируется, что после его завершения подлодка отправится в Средиземное море, где будет нести боевую вахту вместе с однотипной субмариной "Новороссийск".

Источник напомнил, что с апреля в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море несут службу две подлодки Черноморского флота – "Старый Оскол" и "Краснодар". В октябре стало известно, что в начале 2020 года эти ДЭПЛ отправятся в Петербург для прохождения планового ремонта.

"Ростов-на-Дону" – вторая подлодка проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") в серии из шести субмарин, построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Ее заложили 21 ноября 2011 года, спустили на воду 26 июня 2014 года, а в состав ВМФ приняли 30 декабря того же года.

Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Водоизмещение – 3950 тонн, скорость подводного хода – 20 узлов, рабочая глубина погружения – 240 метров. Экипаж – 52 человека. Субмарины вооружены 533-мм торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".