Из-за нарушения сроков сдачи малого ракетного корабля проекта 22800 Минобороны России намерено взыскать с верфи 2,93 млрд рублей в качестве неустойки.

Ленинградский судостроительный завод "Пелла" вечером 6 декабря направил в СМИ пресс-релиз с разъяснением ситуации о намерении Минобороны России взыскать с верфи 2,93 млрд рублей в качестве неустойки за нарушение сроков поставки малого ракетного корабля проекта 22800 (заказ №251, МРК "Мытищи" – ред.) по госконтракту от 16 декабря 2015 года, пишет Mil.Press FlotProm.

Контрактный срок поставки корабля – до 25 октября 2018 года, но из-за военно-морского парада и ЧМ-2018 испытания перенесли. Акт приема-передачи подписали только 25 февраля 2019 года.

В документе отмечается, что предприятие "с недоумением и сожалением восприняло информацию о предъявлении со стороны МО РФ иска...". Как заявили на заводе, по ходу исполнения контракта "стороны систематически и конструктивно взаимодействуют для разрешения возникающих организационных, технических, финансовых и других вопросов".

Отмечается, что сроки выполнения предусмотренных этапов (исполнения госконтракта – flotprom), причины задержек и переносов неоднократно рассматривались.

Речь идет об исковом заявлении МО РФ в адрес "Пеллы" о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки МРК "Мытищи". Документ 4 декабря поступил в московский арбитраж. 5 декабря суд принял исковое заявление к производству, первое заседание назначено на 9 января 2020 года (материалы по делу). Этому предшествовала переписка различных субъектов: копии соответствующих документов ЛСЗ "Пелла" направил в адрес российских редакций СМИ.

2 сентября врио руководителя департамента МО РФ по обеспечению гособоронзаказа полковник Владимир Матусов направил письмо в адрес замминистра обороны Алексея Криворучко. В документе в частности сказано: "В связи с привлечением (корабля – ред.) зав. №251 к участию в Главном военно-морском параде, а также введением усиленных мер безопасности в период проведения ЧМ по футболу были приостановлены испытания корабля (МРК "Мытищи" проекта 22800 – ред.) в акваториях Финского залива и Балтийского моря". За просрочку исполнения обязательств заводу выставили претензию от 27 мая 2019 года.

"С учетом изложенного, представляется целесообразным ОАО "Пелла" от применения штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств по контракту освободить, с исковым заявлением... о взыскании штрафных санкций... не обращаться", – говорится в письме. Отмечается также, что предложение согласовано с правовым департаментом МО РФ. На документе стоит резолюция "согласен" от 3 сентября.

6 сентября врио руководителя ДОГОЗ МО РФ направил копию решения замминистра обороны России (Алексея Криворучко – ред.) директору правового департамента Минобороны Олегу Безбабнову.

23 октября 2019 года врио начальника управления по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Виталий Вдовиченко направил на имя гендиректора "Пеллы" Герберта Цатурова и начальника 369 военного представительства А.А. Плотникова письмо. В документе он проинформировал о направлении копии решения замминистра обороны РФ от 3 сентября по вопросу освобождения "Пеллы" от применения штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств по госконтракту от 16 декабря 2015 года.

Министерство обороны России в лице замминистра Алексея Криворучко "согласилось с аргументами предприятия об отсутствия объективных оснований для предъявления исковых требований, связанных с изменениями фактических сроков поставки", – говорится в открытом письме замгендиректора "Пеллы" Сергея Иванова в адрес "всех заинтересованных лиц".

"В этой ситуации появление искового заявления может нами рассматриваться либо как организационная ошибка, связанная с тем, что решение заместителя министра не дошло до сведения исполнителей, либо как сознательные действия конкретных лиц, направленные на подрыв деловой репутации ОАО "Пелла", – резюмировал Иванов.

Письмо с разъяснением ситуации замдиректора "Пеллы" направил 6 декабря в МО РФ.

Малые ракетные корабли проекта 22800 разработали в ЦМКБ "Алмаз" в качестве альтернативы на время задержки строительства фрегатов проекта 11356. Первые корабли серии построены на ЛСЗ "Пелла". Они вооружены модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, двумя зенитными арткомплексами АК-630М и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Начиная с третьего корпуса (МРК "Одинцово") "Каракурты" оснащают ЗРАК "Панцирь-М".

Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Энергоустановка МРК – отечественная. В нее входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315 производства ПАО "Звезда".

В общей сложности флот планирует получить до 23 таких кораблей.