Соединенные Штаты могут признать Россию спонсором терроризма.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен 11 декабря комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета, пишет ghall.com.

Согласно данному законопроекту госсекретарь США обязан рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной-спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией в Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями.

Официальное название законопроекта: “О предотвращении злонамеренной активности России и (ее) действий в области терроризма”. В случае принятия законопроекта, далее его будет рассматривать Сенат.

Решение о признании или непризнании России страной-спонсором терроризма глава Госдепа США должен представить Конгрессу не позднее 90 дней после даты принятия соответствующего законопроекта. Также в этот же срок он должен принять решение о признании иностранными террористическими организациями вооруженные формирования, действующие на Донбассе и находящиеся под контролем или получающие помощь России, либо вооруженные формирования, связанные или контролируемые т.н. “Донецкой народной республикой” или “Луганской народной республикой”.

На сегодняшний день США признали странами-спонсорами терроризма Иран, Северную Корею, Сирию и Судан.