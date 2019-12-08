Новейший турецко-украинский беспилотник совершил первый полет / Видео
|09:15 09.12.2019
|Турция
Новейший турецкий ударный беспилотник Akıncı, создаваемый совместно с Украиной, совершил свой первый полет.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на “Український Мілітарний Портал”.
Согласно информации, размещенной на портале, турецкий беспилотник, на котором установлены украинские двигатели АИ-450, впервые поднялся в воздух. Дрон Akıncı провел в воздухе 16 минут, совершив полет в районе аэродрома, после чего произвел посадку.
До этого беспилотник прошел наземные испытания, последним этапом которых стали небольшие пробежки по взлетно-посадочеой полосе.
Украинские двигатели АИ-450 установили на беспилотник в конце августа 2019 года после подписания соглашения о создании украино-турецкого совместного предприятия, в которое вошли “Укрспецэкспорт” и предприятие Baykar Defence. Ранее на БПЛА планировали установку турбодизельных двигателей PD-222 разработки Tusas Engine Industries (TEI), однако затем проект откорректировали под украинские силовые установки.
В сентябре 2019-го года Украина отправила в Турцию вторую партию двигателей в количестве двух единиц для этих БПЛА. Как ранее заявили на Украине, новый БПЛА разрабатывается с учетом опыта вооруженных конфликтов 21 века и предназначен, в основном, для украинских и турецких вооруженных сил.
Akıncı относится к новому классу “тяжелых” беспилотников. Размах крыльев БПЛА составляет 20 метров, на них установлены два двигателя украинского производства АИ-450. Высота полета заявляется в 12 тысяч метров, время нахождения в полете – сутки. Дрон способен поднять в воздух до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 кг во внутренних отсеках фюзеляжа. Среди вооружения – управляемые ракеты, разнообразные обычные и высокоточные бомбы.
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