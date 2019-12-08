Новейший турецко-украинский беспилотник совершил первый полет / Видео

09:15 09.12.2019   Турция

Новейший турецкий ударный беспилотник Akıncı, создаваемый совместно с Украиной, совершил свой первый полет. 

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на  “Український Мілітарний Портал”. 

Согласно информации, размещенной на портале, турецкий беспилотник, на котором установлены украинские двигатели АИ-450, впервые поднялся в воздух. Дрон Akıncı провел в воздухе 16 минут, совершив полет в районе аэродрома, после чего произвел посадку. 

До этого беспилотник прошел наземные испытания, последним этапом которых стали небольшие пробежки по взлетно-посадочеой полосе. 

Украинские двигатели АИ-450 установили на беспилотник в конце августа 2019 года после подписания соглашения о создании украино-турецкого совместного предприятия, в которое вошли “Укрспецэкспорт” и предприятие Baykar Defence. Ранее на БПЛА планировали установку турбодизельных двигателей PD-222 разработки Tusas Engine Industries (TEI), однако затем проект откорректировали под украинские силовые установки. 

В сентябре 2019-го года Украина отправила в Турцию вторую партию двигателей в количестве двух единиц для этих БПЛА. Как ранее заявили на Украине, новый БПЛА разрабатывается с учетом опыта вооруженных конфликтов 21 века и предназначен, в основном, для украинских и турецких вооруженных сил. 

Akıncı относится к новому классу “тяжелых” беспилотников. Размах крыльев БПЛА составляет 20 метров, на них установлены два двигателя украинского производства АИ-450. Высота полета заявляется в 12 тысяч метров, время нахождения в полете – сутки. Дрон способен поднять в воздух до 900 кг вооружения на внешних подвесках и до 450 кг во внутренних отсеках фюзеляжа. Среди вооружения – управляемые ракеты, разнообразные обычные и высокоточные бомбы.



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