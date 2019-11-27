Военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота страні-агрессора отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму.

В рамках плановых мероприятий подразделения выполняют нормативы по стрельбе из штатного стрелкового оружия, совершенствуют тактику ведения боя, а также проводят тренировки по вождению боевых машин, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Молодое пополнение, прибывшее в соединение в ходе осеннего призыва, обучается первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.