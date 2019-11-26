В окупованому Криму пригрозили "застосувати усі засоби" до учасників Маршу гідності

08:45 09.12.2019   Крым

До організаторів та учасників мирної ходи з материкової частини України до анексованого Росією Кримського півострова, як до порушників, будуть застосовані "усі допустимі засоби".

Про це заявив глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов передає Українська правда з посиланням на ТАСС.

"Усі марші можливі лише до нейтральної смуги, після нейтральної смуги, як і до всіх порушників кордону, будуть застосовані ... законні заходи. Раджу закони Росії нікому не порушувати, в тому числі тим, хто на марші збирається", заявив Аксьонов.

Він додав, що згідно із законодавством РФ, "для захисту кордону будуть використані усі засоби".

Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності".

За словами Чубарова, формою проведення акції у Меджлісі бачать організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави - на Кримський півострів.

Також Меджліс має намір звернутися до ряду країн і міжнародних організацій із закликом взяти участь в марші.

Дату акції у Меджлісі анонсують пізніше, оскільки підготовка "може зайняти не один і не два місяці", зазначив Чубаров.



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