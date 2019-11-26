Питання Криму з порядку денного не знімаємо – секретар РНБО
|08:00 09.12.2019
|Крым
Українська влада не знімає з порядку денного питання тимчасово окупованого Росією Криму.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов після закритого засідання в Офісі президента, пише ZN,UA.
Він зазначив, що ключовими питаннями є, зокрема, повернення бранців, які перебувають в полоні у РФ, в окупованому Криму, ОРДЛО; припинення вогню; повернення кордону під контроль України, а після того – вже питання місцевих виборів.
"У нас є велике бажання, щоб ці вибори відбулися на всій території України… Я б хотів, щоб вони відбулися і у Криму, але, на жаль, поки що це неможливо. Але питання Криму ми не знімаємо з порядку денного. Це питання є для нас так само ключовим. Ми свої землі, які належать Україні, свою територіальну цілісність будемо боронити", - сказав Данілов.
Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що якщо під час зустрічі в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський порушить питання про повернення анексованого Криму російська сторона ніяк на це не відреагує. У Кремлі, як відомо, відмовляються обговорювати питання Криму, заявляючи про те, що все нібито і так "вирішено".
Голова Меджлісу кримскотатарського народу Рефат Чубаров казав, що відсутність згадки Криму в розмові з Путіним під час нормандського саміту буде сприйматися як згода України на анексію півострова.
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