Риболовецьке судно затонуло минулої ночі недалеко від курортного грузинського міста Кобулеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

Завантажений хамсою сейнер слідував до порту Поті. У воді судно зіткнулося з великим колодою і отримало пробоїну.

Сейнер затонув за лічені хвилини, але в результаті інциденту ніхто не постраждав. Рибалок врятували члени екіпажу іншого судна, що пропливало поряд.

"На сейнері було близько 30 тонн вантажу. Капітан викликав сили порятунку і всі вісім членів екіпажу були благополучно врятовано", - повідомив в ефірі Суспільного телебачення один з врятованих Джемал Годерідзе.

Затонуле судно належало жителю Поті. Воно було досить старим і вже мало певні пошкодження переднього корпусу.