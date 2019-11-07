Оккупанты провели в Крыму учения по обеспечению навигационной безопасности гражданского судоходства
|08:15 09.12.2019
|Крым
Учения по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки и гражданского судоходства прошли в Крымской военно-морской базе.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Росси.
"Были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.
К выполнению задач привлекались расчёты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье аннексированного Крымского полуострова, информирует штаб ЧФ.
"Боевые расчёты постов в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных по надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей выполняющих поставленные задачи в море", - сказано в сообщении.
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