Росія знову вивела в похід вітрильники з кримськими курсантами - Бабін
|16:59 07.12.2019
|Крым
Сьогодні з Калінінграду у РФ у пропагандистсько-навчальний похід вийшли два вітрільники, що вчергове взяли на борт десятки кримчан, які навчаються у незаконних університетах півострову.
Про це у Facebook повідомив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.
"Сьогодні з Калінінграду у пропагандистсько-навчальний похід, присвячений черговій "річниці великої Перемоги" вийшли вітрільники "Сєдов" та "Крузенштерн". Ці навчальні судна, у 1991 році віджаті росіянами у новоутворених держав Балтії, учергове взяли на борт десятки кримчан, що навчаються у незаконних університетах півострову", - повідомив Бабін.
З його слів, вітрильники йдуть у кругосвітну подорож та зустрінуться з іншим вітрильником, "Палладою", що "вже вийшла назустріч з Владивостоку та вже має у складі екіпажу десятки кримчан".
Нагадаємо, у квітні російський вітрильник вже виходив у похід з кримськими курсантами на борту, його не пускали до портів низки країн.
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