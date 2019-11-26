Російський літак-розвідник наблизився до корабля ВМС Франції біля Керченської протоки
|16:48 07.12.2019
|Крым
Біля Керченської протоки російський патрульний літак наблизився до корвета Військово-морських сил Франції.
Про це повідомляє у суботу AFP, передає Укрінформ.
"Російський патрульний літак наблизився до малого французького корвета "Commandant Birot" поблизу Керченської протоки у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.
Як відзначається, Чорне море є "театром протистояння" Росії й НАТО.
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