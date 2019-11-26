Біля Керченської протоки російський патрульний літак наблизився до корвета Військово-морських сил Франції.

Про це повідомляє у суботу AFP, передає Укрінформ.

"Російський патрульний літак наблизився до малого французького корвета "Commandant Birot" поблизу Керченської протоки у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Як відзначається, Чорне море є "театром протистояння" Росії й НАТО.