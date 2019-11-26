Пожежа в Одесі знищила наукову бібліотеку та колекції Інституту морської біології
|20:45 06.12.2019
|Украина
Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було втрачено наукову бібліотеку, лабораторне обладнання та наукові колекції Інституту морської біології НАН України.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Національної академії наук України у Facebook, передає День.
"Найбільших збитків зазнала Державна установа “Інститут морської біології НАН України”: повністю знищено наукову бібліотеку установи, її лабораторне обладнання, дослідні зразки та наукові колекції", - йдеться у повідомленні.
У будівлі на вул. Пушкінська, 37, окрім Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розміщувалися підрозділи Державної установи “Інститут морської біології НАН України”, Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, Державного підприємства “Спеціальне конструкторсько-технічне бюро з дослідним виробництвом” інституту ім. О.В. Богатського та кілька інших установ Національної академії наук України.
Президія НАН України створила спеціальну комісію з метою з’ясування обставин та наслідків пожежі, аналізу завданої шкоди та напрацювання пропозицій щодо розміщення структурних підрозділів організацій НАН України.
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