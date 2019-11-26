В Україні відреагували на умову Угорщини щодо блокування вступу в НАТО

20:15 06.12.2019   Украина

Український уряд продовжуватиме імплементацію закону «Про освіту» із врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії і не повертатиметься до перегляду норм закону.

Про це в Ужгороді після зустрічі з угорською громадою заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад, коментуючи заяву Угорщини про те, що вона блокуватиме членство України в НАТО через мовний закон, повідомляє Радіо Свобода.

«Для нашого уряду питання є однозначним: ми продовжуємо імплементацію закону, ухваленого у 2017 році і тих рекомендацій, які надала Венеціанська комісія. І свою позицію ми ґрунтуємо на двох надважливих речах. По-перше, щоб кожна дитина, незалежно від місця проживання і походження, мала доступ до якісної освіти і володіла державною мовою для нормального життя в Україні. По-друге, Конституційнийи суд чітко сказав, що закон є конституційним. І тому повертатися до інсинуацій, що існує якесь обмеження прав чи порушення, ми не будемо, – сказала Ганна Новосад.

За словами міністра, ще Верховна Рада попереднього скликання продовжила перехідний період закону до 2023 року. І кроки, які необхідно зробити до цього часу вже обговорювалися з угорською громадою.

«Мені здається, що Україна у цьому питанні дуже послідовна. За останні два роки ми впроваджуємо ключові рішення Венеціанської комісії, а це – продовження перехідного періоду, деталізація норм у законі «Про загальну середню освіту», виключення приватних шкіл із списку освітніх закладів, де застосовуватимуться нові вимоги», – пояснила Ганна Новосад.

За її словами, Міністерство освіти під час перехідного періоду до 2023 року працюватиме над розробкою стандартів освіти, де будуть враховані особливості представників усіх нацменшин, не тільки угорців. Також відбуватиметься підвищення кваліфікації вчителів, які навчають дітей української мови як іноземної. Також у планах – розробка відповідних підручників, долала Новосад.

4 грудня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме потенційне членство України в НАТО, вказавши умовою для розблокування «відновлення тих прав, які мали етнічні угорці» до ухвалення Верховною Радою закону «Про освіту».

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Вони зіпсувалися після ухвалення у вересні 2017 року українського закону про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, що живуть на Закарпатті (закон передбачає, серед іншого, ширше впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин).



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