Велика Британія закликає країни-члени Організації Об'єднаних Націй підтримати оновлений проект резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів».

Про це повідомляє постійне представництво Великої Британії при ООН у мікроблозі Twitter, передає УНІАН.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати резолюцію Генеральної асамблеї ООН, в який висловлюється заклик до Росії вивести її сили і повернути Крим Україні. Крим - це Україна", - заявили британські дипломати.

Також вони закликають Росію дотримуватися міжнародного права та припинити анексію.

Крім того, британські дипломати наголошують, що захоплення Криму Росією у 2014 році було незаконним. "З того часу Росія наростила свою військову присутність на анексованому півострові. Росія розмістила літак великої дальності з ядерним потенціалом та бойові кораблі з керованим ракетним озброєнням, ракетні системи, танки і артилерію. Також розмістила десятки тисяч військового персоналу в Криму. Росія проводить призов жителів Криму до своїх збройних сил і направляє їх служити на військових базах в Росії", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку заступник постійного представника Британії при ООН Джонатан Аллен у Twitter закликав Росію припинити мілітаризацію Криму. "Наступного тижня Генеральна асамблея ООН голосуватиме за резолюцію із закликом до Росії вивести її військові сили і повернути Крим Україні", - наголосив Аллен.

В Міністерстві закордонних справ України заявляли, що мають намір добитися до кінця року ухвалення Генасамблеєю ООН оновленої резолюції про мілітаризацію Криму і морів.

Наприкінці листопада на сайті ООН було опубліковано оновлений проект резолюції проти мілітаризації Росією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.

У тексті резолюції йдеться про заклик до РФ вивести свої збройні сили з Криму і негайно припинити тимчасову окупацію української території.

18 грудня 2018 року Генасамблея ООН вперше підтримала проект резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів».

Документ підтримали 66 країн, проти проголосували 19 країн, утримались - 72.



