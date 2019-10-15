Те, що "Росія може бути в Парламентській асамблеї Ради Європи", не є новиною, але варто дочекатись остаточного тексту рішення Венеціанської Комісії щодо даного висновку.

Про це написав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у Facebook, передає УНН.

“Пропоную дочекатися остаточного узгодженого тексту. Бо рішення непросте і базувати його оцінку на окремих положеннях і реченнях не у контексті небезпечно. Засідання ВК триває прямо зараз ... Але вже зараз слід відзначити — санкції можуть застосовуватися і навіть посилюватися, щоб наразі не говорили у російському парламенті і їх поплічники”, — зазначив Кислиця.

З його слів, в ПАРЄ просувають тему максимального ускладнення накладення санкцій, навіть їх унеможливлення, адже “такою була умова Москви європейцям щодо „повернення“ в ПАРЄ”. Цей процес, зазначив він, відбувається під виглядом розробки “комплементарного” механізму.

“Те що „Росія може бути в ПАРЄ“ — це не новина. РЄ і в т.ч. ПАРЄ — яка ухвалила відповідний opinion — запросила Росію в Організацію посеред Чеченської війни, у якій загинуло від 50 до 80 тисяч російських громадян, і Страсбургу було по цимбалах. Росія залишалася в ПАРЄ і в РЄ попри війну проти Грузії. І Страсбургу було також байдуже. Відтак, не слід робити „новину“ або, радше, гайп з того, що не є „новиною“ — а власне є реаліями в РЄ — вже більше двох десятків років...”, — додав заступник міністра.

Нагадаємо, Венеціанська комісія у п’ятницю дійшла висновку про те, що Парламентська асамблея Ради Європи не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена Ради, яка анексуваоа частину іншої держави.