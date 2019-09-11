В ОБСЄ назвали Україну пріоритетом організації на 2020 рік

19:15 06.12.2019   Украина

Зусилля із врегулювання конфлікту на сході України буде в центрі порядку денного албанського головування в ОБСЄ.

Про це заявив голова Ради міністрів Албанії, майбутній голова ОБСЄ Еді Рама під час засідання міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, передає кореспондент УНН.

"Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб згадати деякі ключові питання, які будуть включені в наш порядок денний. Криза в Україні і навколо неї залишається найбільш нагальною загрозою безпеці в Європі. Неприпустимо, що конфлікти в нашому регіоні продовжують забирати життя. Тому зусилля із врегулювання конфлікту будуть в центрі порядку денного албанського головування", - сказав Рама.

За його словами, до порядку денного також будуть включені питання про права жінок у конфліктах, боротьбу з корупцією, торгівлю людьми, нетерпимість і мову ненависті.



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