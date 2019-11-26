Служба безпеки у АР Крим з дислокацією у Херсоні повідомила про підозру члену "Севастопольської регіональної політради "Єдиної Росії" Ігорю Кучерявому у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це інформує пресслужба відомства, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що слідчі Головного управління СБУ в АР Крим оголосили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України громадянину України, члену "Севастопольської регіональної політради партії "Єдина Росія".

За версією слідства, підозрюваний у березні 2014 року був учасником організації "Автоканал Севастополя", яка через канали зв'язку координувала роботу "самооборонівців", а також причетний до організації та забезпечення роботи блокпостів у Севастополі, спостереження за окремими військовими частинами України та дільницями, де відбувалось голосування на так званому "загальнокримському референдумі".

Прокуратура АР Крим готує клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 4 грудня на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники СБУ затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого.