Меджліс пропонує організувати "Марш гідності" до окупованого Криму

18:30 06.12.2019   Крым

Меджліс кримськотатарського народу виступив з ініціативою проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насилля і окупації. Марш гідності".

Про це оголосив на пресконференції в Києві голова Меджлісу Рефат Чубаров, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насилля і окупації. Марш гідності", - зазначив Чубаров.

Формою проведення такої акції повинна стати піша хода з материкової частини України до тимчасово окупованого РФ Кримського півострова - "іншої частини української держави", як наголосив Чубаров.

За його словами, метою акції є сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, ЄС, Раду Європи тощо, в реалізації прийнятих ними рішень на підтримку суверенітету, політичної незалежності та територіальної єдності України в її визнаних міжнародним правом кордонах, а відтак - забезпечення прав корінного народу - кримських татар, а також етнічних українців, всіх громадян України незалежно від національності, які живуть на території тимчасово окупованого Криму.

Чубаров підкреслив, що уся система міжнародного права, яка після Другої світової війни вибудовувалася так тяжко, зусиллями всього світу, виявилася безпомічною перед російської агресією. Наразі зусилля в напрямку деокупації Криму, які вживаються міжнародною спільнотою, санкції є недостатньо ефективними, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права, звільнити захоплені нею території і сотні політв'язнів.

Чубаров нагадав, що на тимчасово окупованому півострові РФ проводить політику репресій, спрямованих на те, щоб залякати людей, змусити їх покинути свої будинки і свою землю. Жителів Криму у порушення положень Женевської конвенції примушують служити в ЗС РФ. Крім того, кожен рік окупації завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу Криму.

Голова Меджлісу заявив, що вони будуть персонально звертатися до багатьох сторін, яких хотіли б бачити учасниками цієї акції.

"Ми звертатимемося до 15 постійних представників держав, які є членами Ради безпеки ООН (5 постійних, включаючи Росію, і 10 тимчасових), до представників держав, які є членами Ради з питань прав людини ООН, до суддів та представників секретаріату міжнародного суду ООН, а також до членів Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ГУАМ", - зазначив Чубаров.

Крім того, планується звернутися до міжнародних організацій та місій, послів іноземних держав, акредитованих в Україні, а також до депутатів Верховної Ради України.

Дати проведення акції і кількість її учасників наразі не визначені.



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