Жители Казахстана в социальных сетях Twitter и Instagram запустили флешмоб #ВибачтеЗаНього. Цель флешмоба — извиниться перед украинцами за слова их президента Касым-Жомарты Токаева, который заявил, что «аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму».

Флешмоб #ВибачтеЗаНього запустили после того, как в Нур-Султане задержали казахстанского художника Асхата Ахмедьярова, который пришел к посольству Украины, чтобы извиниться за слова своего президента об аннексии Крыма. Тогда художника практически сразу задержали сотрудники специализированной службы охраны, передает ATR.

Как сообщает казахстанская служба «Радио Свобода», Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» и рисунком с изображением головы осла.

Журналистам Ахмедьяров сказал, что пришел просить прощения у народа Украины за отрицание Токаевым факта аннексии Крыма. Ахмедьярову не позволили развернуть плакат у стен посольства.

В соцсетях граждане Казахстана массово пишут, что считаю, что РФ аннексировала Крым и отмечают, что считают Крым временно оккупированной Россией территорией Украины.

«Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього. Я — гражданка Казахстана, и мне стыдно за слова Токаева. Я выражаю солидарность Украине и считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины», — написала одна из пользователей Twitter.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «аннексия» — слишком «тяжелое» слово для событий в Крыму.

В частности, журналист спросила президента Казахстана, не напугано ли правительство Казахстана событиями в Украине, а именно аннексией Крыма и войной на Донбассе.

«Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — заявил Касым-Жомарт Токаев.