Ірландія планує 2020 року відкрити посольство в Україні
|17:45 06.12.2019
|Украина
Ірландія має намір наступного року відкрити посольство в Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресцентр МЗС України.
У рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Братиславі 5 грудня відбулася зустріч міністра закордонних справ Вадима Пристайка з віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних справ та торгівлі Ірландії Саймоном Ковені.
Пристайко "привітав наміри ірландської сторони відкрити в 2020 році посольство Ірландії в Україні". Нагадаємо, про домовленість відкрити посольство Ірландії в Україні стало відомо ще в червні 2018 року.
"Співрозмовники погодилися, що започаткування ірландської дипмісії відкриє нову сторінку в двосторонніх відносинах, створивши додаткові можливості для їхнього поступального розвитку на багатьох напрямах", - йдеться у повідомленні МЗС.
Пристайко також подякував ірландському колезі за послідовну підтримку Дубліном суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом долучення до ініціатив нашої держави в рамках міжнародних організацій.
"Сторони домовилися про кроки із подальшого розширення торговельно-економічних зв’язків, виходячи з успішного досвіду діяльності ірландських компаній в Україні, зокрема міжнародного авіаперевізника Ryanair", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.
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