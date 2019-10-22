Сьогодні у каналом SecurityTalks було опубліковано відео присвячене Генеральному конструктору КБ “ЛУЧ” Олегу Коростельову, серед іншого на ньому було продемонстровано фрагмент відео з польотом протикорабельної ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ “Нептун”.

Публікуємо окремо цей фрагмент:

Нагадаємо, що напередодні крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ “Нептун” успішно пройшла етап випробувань, під час яких здійснила політ в декілька сотень кілометрів за заданим маршрутом та висотах чим підтвердила свої льотні характеристики.

Випробування відбувалися в Одеській області на військовому полігоні Алібей, де вони традиційно проходили.

[Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 "Нептун"] Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 “Нептун” Стопкадр з відео РНБО

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.