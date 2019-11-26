В анексованому Криму продовжили на два місяці арешт українському активісту Олегу Приходьку.

Як повідомив УНІАН адвокат Назім Шеіхмамбетов, суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Олена Холодна продовжила арешт Олегу Приходьку до 10 лютого 2020 року.

28 жовтня адвокат Назім Шеіхмамбетов заявив, що російська ФСБ пред'явила обвинувачення жителю Криму, проукраїнському активісту Приходьку, якого обвинувачують у підготовці до терористичного акту та в незаконному виготовленні вибухових речовин. Ще в червні 2016 року російські силовики затримували Приходька за українські номерні знаки на автомобілі.

У лютому 2019 року співробітники ФСБ провели обшук у будинку Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку та домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

9 жовтня 2019 року співробітники ФСБ провели обшук у будинку активіста й затримали його, 10 жовтня затримали його дружину. Стосовно Приходька окупанти відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 30 (підготовка до злочину і замах на злочин), ч. 1 ст. 205 (підготовка терористичного акту) і ч. 1 ст. 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконне виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв) КК РФ. 10 жовтня підконтрольний Кремлю так званий «Київський районний суд» в окупованому Сімферополі обрав Приходьку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 грудня.



