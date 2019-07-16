Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прогнозує "непрості висновки" Ради експертів з конституційного права - Венеціанської комісії (ВК) Ради Європи, яка планує ухвалити рішення у п'ятницю, зокрема, щодо закону України про державну мову.

"Разом із колегами з Мінкульту та Мін'юсту обстоюємо позиції України у Венеціанській комісії, зокрема щодо закону про забезпечення функціонування державної мови. Непроста дискусія і непрості висновки", - написав Боднар у Twitter у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що українська сторона "має зберігати єдність і захищати своє".

Очікується, що висновки за підсумками пленарного засідання ВК у п'ятницю буде оприлюднено того самого дня.