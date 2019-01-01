6 декабря в рыбном порту Черноморска закончило погрузку судно Shandong Peng Cheng, но выйти в рейс не смогло, так как было задержано экологическими инспекторами.

По состоянию на утро 6 декабря судно находится на рейде, передают Порты Украины.

Давить на это судно экоинспекция начала еще в середине ноября. «История с экоинпекцией, кошмарящей судно Shandong Peng Cheng в Черноморске, продолжается. Еще 19 ноября после того, как весь балласт с судна уже был откатан, экоинпекторы, не подымаясь на борт, выписали штраф на сумму 56 тыс. грн, а также наложили запрет на выход судна из порта. При этом «Капитан порта» утверждал, что оснований для задержания у него нету — так как экологи не следовали утвержденному порядку», — рассказывает директор агентской компании «Новикъ» Тариэл Хаджишвили. Тем не менее, судно сегодня было официально задержано.

Ассоциация морских агентов Украины в письме АМПУ утверждает, что оснований для проверки судна и его задержания нет. Ассоциация исходит из того, что акт проверки качества воды от 20 ноября был получен капитаном судна без приложений, в которых должны быть указаны результаты инструментально-лабораторных исследований фоновых показателей качества воды и проб воды, отобранных около борта судна. «Из-за грубого нарушения процедуры контроля «экологами» нет оснований считать, что источником загрязнения является именно судно Shandong Peng Cheng», — утверждают в АМАУ.

Кроме того, непонятно на каком основании был выписан штраф именно на суму 56 тыс. грн. К тому же, согласно базы EQAUSIS это судно ни разу не было задержано в результате осмотров инспекторами контроля государственных портов в других портах мира, и к техническому состоянию судна не было никаких претензий.

Тариэл Хаджишвили рассказывает, что новый порядок взаимодействия экоинспецкии с АМПУ — не решил проблему с поборами экологов в портах Украины.

«Это лишь на короткое время притормозило поборы. Очевидно, что экоинспекция нашла точки соприкосновения с экологией АМПУ и, вуаля, поборы возобновились с новой силой. Я слышу о подобных случаях регулярно из разных портов Украины. Сложность подобных коррупционных явлений в том, что большинство не спешат разглашать проблему, так как это большой источник левых доходов не только для экологов, но также и для агентов», — рассказывает он.