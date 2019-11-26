Учебный корабль оккупантов «Перекоп» с экипажем из числа курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, прибыл в оккупированный Севастополь в пятницу.

Об этом сообщает ТАСС, передет Флот2017.

Корабль пришвартовался в центре Севастополя у Минной стенки.

Командир «Перекопа» на митинге по случаю прибытия в Севастополь отметил, что корабль движется по своему маршруту шестой месяц и вносит большой вклад в подготовку курсантов.

В оккупированном Севастополе экипаж «Перекопа» сменится. На борт корабля поднимутся учащиеся Военно-морского политехнического института (Санкт-Петербург).

Экипаж «Перекопа», моряки и курсанты, примут участие в мероприятиях в память о событиях Крымской эвакуации 1920 года, а потом пройдут путем русской эскадры до Туниса. Переход совершат 260 курсантов петербургского института и около 150 членов экипажа и преподавателей.