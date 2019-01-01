Новий конкурс на розробку шельфу Чорного моря оголосять в березні

16:01 06.12.2019   Украина

У березні 2020 року планують оголосити новий конкурс на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря на підставі угод про розподіл продукції.

Про це заявив глава Державної служби геології і надр Роман Опімах, передає УНН.

"Буде організований новий конкурс щодо ділянок на шельфі. Скільки їх може бути - в даний час визначається. Думаю, цей процес може бути розпочато в березні 2020 року", - сказав глава Держгеонадр.

Нагадаємо, Кабмін 12 квітня 2019 року оголосив конкурс на розробку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах угоди про розподіл продукції. Термін дії угоди - 50 років.

Заявки на участь подали чотири компанії: американська Trident Acquisitions Corp, американська Frontera Resources Corporation, якій належить ініціатива про розробку ділянки "Дельфін", що належить Державній нафтовій компанії Азербайджанської республіки Caspian Drilling International Ltd. і "Укрнафтобуріння".

У підсумку у конкурсі на розробку нафтогазової ділянки “Дельфін” шельфу Чорного моря перемогла компанія Trident Black Sea.

Уже в липні Кабмін планував розглянути можливість проведення нового конкурсу.



Ще на цю тему:

18:52 15.08.2018
Судно "Искатель" вернулось из экспедиции по исследованию Черноморского шельфа
21:46 13.02.2018
Отходы нефтебурения в Черном море «Роснефть» сливает на сельхозземли
22:18 13.11.2017
Исследовательское судно "Искатель" готовится к третьему в 2017 г. рейсу по поиску нефтегазовых залежей на Черноморском шельфе
17:43 13.09.2017
СМИ: У российских военных в Крыму есть вопросы к проекту «Роснефти» на шельфе Черного моря
10:03 20.04.2017
ExxonMobil хочет бурить скважины с «Роснефтью» в Черном море в обход санкций
15:59 14.04.2016
«Лукойл» продолжит геологоразведку в румынском секторе Черного моря
09:31 19.10.2014
Захваченные морские буровые «Черноморнефтегаза» круглосуточно охраняются кораблями ЧФ РФ
13:12 22.08.2014
Добыча газа в Черном море не снизит тарифы для румынских потребителей
08:49 04.08.2014
Американская буровая установка приступила к бурению на румынском шельфе / Фото / Карта
17:29 07.07.2014
«Роснефть» начинает исследования на шельфе Черного моря
11:47 10.04.2014
Румыния надеется обрести энергетическую независимость к 2020 году
09:40 27.12.2013
Подписание соглашеня с ExxonMobіl перенесли на следующий год
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 06.12.2019
Росія заплатить Україні 1,66 млрд доларів за 10 років транзиту нафти
13:15 06.12.2019
У Росії відреагували на слова помічника Зеленського про стіну в ОРДЛО
11:45 06.12.2019
Санкції в дії: у Сінгапурі за борги арештували російське судно
10:45 06.12.2019
У Кремлі розповіли про очікування від зустрічі Зеленського і Путіна
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 06.12.2019
Туреччина спростувала поступки щодо плану НАТО для країн Балтії
20:30 05.12.2019
Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії
18:45 05.12.2019
Кіпр звернувся до Гааги для захисту від Туреччини своїх прав на морі
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 06.12.2019
В оккупированный Крым зашел учебный военный корабль «Перекоп»
16:01 06.12.2019
Новий конкурс на розробку шельфу Чорного моря оголосять в березні
15:30 06.12.2019
У Криму активісту Приходько на 2 місяці продовжили арешт
15:15 06.12.2019
Денісова звернулася до Москалькової через стан бранця Кремля Гафарова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд