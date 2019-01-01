Новий конкурс на розробку шельфу Чорного моря оголосять в березні
|16:01 06.12.2019
|Украина
У березні 2020 року планують оголосити новий конкурс на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря на підставі угод про розподіл продукції.
Про це заявив глава Державної служби геології і надр Роман Опімах, передає УНН.
"Буде організований новий конкурс щодо ділянок на шельфі. Скільки їх може бути - в даний час визначається. Думаю, цей процес може бути розпочато в березні 2020 року", - сказав глава Держгеонадр.
Нагадаємо, Кабмін 12 квітня 2019 року оголосив конкурс на розробку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах угоди про розподіл продукції. Термін дії угоди - 50 років.
Заявки на участь подали чотири компанії: американська Trident Acquisitions Corp, американська Frontera Resources Corporation, якій належить ініціатива про розробку ділянки "Дельфін", що належить Державній нафтовій компанії Азербайджанської республіки Caspian Drilling International Ltd. і "Укрнафтобуріння".
У підсумку у конкурсі на розробку нафтогазової ділянки “Дельфін” шельфу Чорного моря перемогла компанія Trident Black Sea.
Уже в липні Кабмін планував розглянути можливість проведення нового конкурсу.
Ще на цю тему:
Отходы нефтебурения в Черном море «Роснефть» сливает на сельхозземли
Исследовательское судно "Искатель" готовится к третьему в 2017 г. рейсу по поиску нефтегазовых залежей на Черноморском шельфе
СМИ: У российских военных в Крыму есть вопросы к проекту «Роснефти» на шельфе Черного моря
«Лукойл» продолжит геологоразведку в румынском секторе Черного моря
Захваченные морские буровые «Черноморнефтегаза» круглосуточно охраняются кораблями ЧФ РФ
Американская буровая установка приступила к бурению на румынском шельфе / Фото / Карта
«Роснефть» начинает исследования на шельфе Черного моря
Румыния надеется обрести энергетическую независимость к 2020 году
Подписание соглашеня с ExxonMobіl перенесли на следующий год