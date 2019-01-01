У березні 2020 року планують оголосити новий конкурс на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря на підставі угод про розподіл продукції.

Про це заявив глава Державної служби геології і надр Роман Опімах, передає УНН.

"Буде організований новий конкурс щодо ділянок на шельфі. Скільки їх може бути - в даний час визначається. Думаю, цей процес може бути розпочато в березні 2020 року", - сказав глава Держгеонадр.

Нагадаємо, Кабмін 12 квітня 2019 року оголосив конкурс на розробку вуглеводнів в межах ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря на умовах угоди про розподіл продукції. Термін дії угоди - 50 років.

Заявки на участь подали чотири компанії: американська Trident Acquisitions Corp, американська Frontera Resources Corporation, якій належить ініціатива про розробку ділянки "Дельфін", що належить Державній нафтовій компанії Азербайджанської республіки Caspian Drilling International Ltd. і "Укрнафтобуріння".

У підсумку у конкурсі на розробку нафтогазової ділянки “Дельфін” шельфу Чорного моря перемогла компанія Trident Black Sea.

Уже в липні Кабмін планував розглянути можливість проведення нового конкурсу.