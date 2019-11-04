Туреччина спростувала поступки щодо плану НАТО для країн Балтії
|15:45 06.12.2019
|Турция
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина не йшла на поступки при обговоренні плану НАТО з оборони країн Балтії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Türk.
"Твердження про поступки Туреччини щодо планів НАТО не відповідають дійсності", - заявив Чавушоглу.
Він додав, що план НАТО для країн Балтії "не буде оприлюднений до публікації плану Альянсу щодо захисту Туреччини від загроз, зокрема терористів YPG / PYD / PKK".
Нагадаємо, перед самітом лідерів НАТО турецький президент Таїп Ердоган домагався вигідних для себе рішень щодо підтримки турецької кампанії у Сирії.
Анкара погрожувала заблокувати схвалення плану для Балтії, якщо союзники відмовляться визнати терористами радикальні курдські організації (які вважають причетними до терактів на території Туреччини).
Однак після переговорів з Анкарою план офіційно затвердили.
Ще на цю тему:
Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії
Балтійські держави переконують Ердогана не блокувати посилення НАТО на кордоні з РФ
Туреччина не змінила позиції щодо блокування плану НАТО для Балтії
Столтенберг виступив проти виключення Туреччини з НАТО
Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію
Генсек НАТО зробив заяву щодо турецького наступу в Сирії