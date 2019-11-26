Денісова звернулася до Москалькової через стан бранця Кремля Гафарова

15:15 06.12.2019   Крым

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо проведення медобстеження фігуранту сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" Джемілю Гафарову.

Про це Денісова повідомила у Facebook, передає Укрінформ.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо проведення повного медичного обстеження та надання відповідної медичної допомоги незаконно засудженому кримському татарину Джемілю Гафарову, якого утримують в «ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополя", - написала вона.

Денісова наголосила, що в громадянина України критично погіршився стан здоров’я.

"Джеміль Гафаров повідомив про загострення хвороби нирок, проблему з кишківником, серцем та вухом. Крім того, українського політв'язня протягом трьох тижнів турбує постійний кашель", - повідомила вона.

Омбудсмен також зазначила, що Гафаров звертався до медичної частини пенітенціарного закладу, де його утримують, однак належної допомоги не отримав.

У листопаді Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення здоров'я українських політв'язнів з анексованого Криму Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Яніково (фігуранти кримських «справ Хізб ут-Тахрір»).

До цього адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває в критичному стані. Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов'язані з цим хвороби серця. Захисник додав, що Гафарова також відмовилися госпіталізувати. Адвокат подав заяву в адміністрацію СІЗО Сімферополя про проведення медичного огляду його підзахисного.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії і в анексованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами - переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави-окупанта.



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