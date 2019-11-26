У Криму окупанти судять українця Приходька в закритому режимі

15:01 06.12.2019   Крым

В окупованому Криму в так званому Київському районному суді почалося засідання, на якому планується продовження арешту Олега Приходька, якому інкримінують підготовку вибуху в Сакській адміністрації.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"Розглядатиметься клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Приходьку О.А.", - йдеться у повідомленні.

Засідання щодо продовження арешту проукраїнському активісту Олегу Приходьку за розпорядженням судді Олени Холодної проходить в закритому режимі, в результаті чого до зали засідання не пропустили ні дружину, ні дочку заарештованого.

 10 жовтня 2019 року Олег Приходько був заарештований на два місяці - до 10 грудня. Українцю інкримінують "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "підготовку вибуху" в Сакській адміністрації. Апеляційна скарга на арешт була проігнорована окупаційним судом. Приходько свою вину заперечує і вважає справу проти нього політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Раніше, 8 лютого 2019 року, співробітники кримського головкому ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька повезли до Сімферополя, де розпитували про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

Служба фінансового моніторингу РФ внесла затриманого в окупованому Криму Олега Приходька до списку осіб, "причетних до екстремістської діяльності або тероризму".



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