Венеціанська комісія: Росія може бути в ПАРЄ попри анексію, але санкції мають ґрунт

14:25 06.12.2019   Украина

Парламентська асамблея Ради Європи не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави.

Такий висновок ухвалила у п’ятницю Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія (ВК).

Зміст рішення ВК, що відомий "Європейській правді", буде офіційно оприлюднений у понеділок.

Цей висновок був підготовлений за запитом регламентного комітету ПАРЄ для роз’яснення того, чи має Асамблея право визнавати повноваження делегації російської Держдуми, зважаючи на те, що в обранні її депутатів за партійним списками брали участь виборці з окупованого та незаконно анексованого Криму.

"Венеціанка" підтвердила, що і сама Рада Європи, і її держави члени "мають чітке зобов’язання не визнавати анексію, явно чи неявно".

Документ підкреслює, що обов’язок відмовлятися визнавати анексію поширюється також на ПАРЄ. Водночас, на думку ВК, "це не обов’язково повинно призводити до позбавлення повноважень усієї делегації тієї держави, що здійснила анексію (тобто Росії. - ЄП)". Тобто наявність у складі РФ анексованого Криму ще не позбавляє російських депутатів права на участь у роботі ПАРЄ.

За даними "Європейської правди", "Венеціанка" при цьому наголосила на можливості застосування інших санкцій/обмежень у ПАРЄ проти депутатів від РФ, обраних за партійними списками, лише через факт голосування за них в анексованому Криму, причому в окремих випадках можливе навіть повне позбавлення повноважень всіх або частини російських делегатів.

Зокрема, значення має те, чи були кримські голоси вирішальними для обрання депутатів чи партії, яка потрапила до Держдуми. ПАРЄ, ухвалюючи рішення про визнання повноважень, "має оцінювати вплив включення анексованої території на фінальні результати виборів,... та визначити, чи мають повноваження бути підтверджені або скасовані, в цілому, або частково", - підкреслює рішення ВК.

Також відзначається, що ПАРЄ може із часом збільшити перелік можливих санкцій щодо держави, що здійснила анексію.

Аналіз концентрується на тих російських депутатах, які були обрані за партійними списками, однак рішення містить непрямі вказівки на те, що мажоритарні депутати Думи, обрані в Криму, або ж члени Ради Федерації мають всі підстави не бути визнаними як члени асамблеї.  



Ще на цю тему:

18:01 03.12.2019
Ясько поки залишатиметься головою делегації у ПАРЄ - Арахамія
13:30 12.11.2019
У Кабміні спрогнозували терміни повернення України до ПАРЄ
09:15 06.11.2019
Неприїзд на сесію ПАРЕ у січні може викликати проблеми - віцепрем'єр
08:15 06.11.2019
Країни Скандинавії можуть приєднатись до групи "Балтік+" у ПАРЄ
08:30 20.10.2019
Кулеба розповів, як Україна захищатиме свої інтереси в ПАРЄ після повернення Росії
15:30 15.10.2019
У ПАРЄ створили коаліцію на підтримку України
15:01 15.10.2019
Голови делегацій у ПА НАТО і ПА ОБСЄ невдовзі відзвітують у Раді - Разумков
11:01 15.10.2019
Пристайко: Україна використовуватиме ПАРЄ для захисту власних інтересів і цінностей, на яких побудована ця організація
13:21 09.10.2019
ПАРЄ звинуватила скандального російського депутата Слуцького в зливі інформації ЗМІ РФ
17:01 07.10.2019
Українська делегація в ПАРЄ ухвалить рішення щодо участі в роботі асамблеї наприкінці 2019-го – на початку 2020 року – Яременко
14:30 04.10.2019
Дипломат пояснив, чому українська делегація вирішила не їхати на осінню сесію ПАРЄ
20:01 03.10.2019
У ПАРЄ провели акцію проти присутності російської делегації
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 06.12.2019
Росія заплатить Україні 1,66 млрд доларів за 10 років транзиту нафти
13:15 06.12.2019
У Росії відреагували на слова помічника Зеленського про стіну в ОРДЛО
11:45 06.12.2019
Санкції в дії: у Сінгапурі за борги арештували російське судно
10:45 06.12.2019
У Кремлі розповіли про очікування від зустрічі Зеленського і Путіна
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 06.12.2019
Туреччина спростувала поступки щодо плану НАТО для країн Балтії
20:30 05.12.2019
Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії
18:45 05.12.2019
Кіпр звернувся до Гааги для захисту від Туреччини своїх прав на морі
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 06.12.2019
В оккупированный Крым зашел учебный военный корабль «Перекоп»
16:01 06.12.2019
Новий конкурс на розробку шельфу Чорного моря оголосять в березні
15:30 06.12.2019
У Криму активісту Приходько на 2 місяці продовжили арешт
15:15 06.12.2019
Денісова звернулася до Москалькової через стан бранця Кремля Гафарова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд