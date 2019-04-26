Росія заплатить Україні 1,66 млрд доларів за 10 років транзиту нафти

14:45 06.12.2019   Россия

Російська компанія "Транснефть" заплатить 1,66 млрд доларів "Укртранснафті" за транспортування нафти по території України протягом десяти років.

Про це йдеться звітності "Транснафти", розміщеної на сайті компанії, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з документом, розмір операції у грошовому вираженні - близько 106,7 млрд. рублів (за курсом Банку Росії євро до рубля на дату операції), що становить 1,66 млрд доларів на 5 грудня 2019 року - дату контракту.

"Термін виконання зобов'язань по угоді: до 01.01.2020 до 01.01.2030 після чого буде продовжуватися на 1 календарний рік до тих пір, поки одна із сторін, попередньо не повідомить іншу", - йдеться в повідомленні.

 3 грудня 2019 року АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти по території України, яка подовжує його дію на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Нагадаємо, в 2018 році загальний обсяг загальний обсяг транспортування нафти по системі магістральних нафтопроводів України склав 15,436 млн тонн, що на 3,7% менше, ніж у 2017 році.



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