МЗС хоче наступного року забезпечити приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

"Наше завдання на найближчу перспективу — забезпечити приєднання України до Програми посилених можливостей НАТО, що нам, до речі, було обіцяно на Уельському саміті альянсу, який відбувався на тлі трагічних подій у нашій державі, і коли глави держав і урядів країн Альянсу вирішили (я живий свідок цього), що питання приєднання України до цієї програми вирішено, але коли — це буде наступний крок. Ми хотіли б, щоб цей наступний крок відбувся наступного року", - сказав Божок.

Водночас, наголосив заступник міністра, тактичне завдання МЗС – забезпечити ухвалення міністрами закордонних справ країн-членів НАТО рішення про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) в розвиток рішення саміту НАТО в Бухаресті.

Божок також сказав, що Програма посилених можливостей НАТО — це "паралельний трек" і немає прямої прив'язки цієї програми до ПДЧ.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

Програма розширених можливостей дозволяє об’єднати довкола НАТО клуб найближчих партнерів, які з різних причин не є союзниками, але готові тісно взаємодіяти, часто в технічних питаннях, в ході спільних операцій та навчань. На сьогодні до програми входять Грузія, Швеція, Фінляндії, Австралія та Йорданія.

Минулого року помічник генерального секретаря НАТО з питань політики та безпеки Алехандро Альваргонсалес в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україні не потрібна участь у програмі НАТО для особливих партнерів, оскільки вона має свою програму реформ, підготовлену Альянсом.

Тодішній голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко, який зараз очолює МЗС, заявляв, що НАТО поки не готове запросити Україну до програми розширених можливостей.