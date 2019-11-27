Газпром выкупит резиденцию Рината Ахметова в оккупированном Крыму за 2 млрд рублей

14:01 06.12.2019   Крым

Шикарное имение на Южном берегу Крыма без аукциона уйдет в собственность российской транснациональной энергокомпании Алексея Миллера.

Желание выкупить огромную резиденцию с памятниками культурного наследия на ее территории изъявила всего одна компания — ООО «ЭТЦ в Парковом» (ОГРН 1149102134235), сообщают Примечания.

Учредителем этой компании является ООО «Рисско» — это «дочка» «Газпром Добыча Оренбург». Конечный владелец — ООО «Газпром переработка», чьим собственником, в свою очередь, является ПАО «Газпром» (около 50% акций принадлежит государству).

Энергогиганту Алексея Миллера резиденция отойдет по стартовой цене 1 975 002 416,4 рублей, так как аукцион не состоялся из-за отсутствия других заявителей. Комплекс из роскошных домов и огромного бассейна находится на территории памятника истории и культуры Новый Кучук-Кой — прямо на морском побережье. Подробнее о том, чем знаменито это место, здесь. 

В 2002 году почти вся территория имения «Новый Кучук-Кой» стала частной собственностью, сообщает портал «Хранители Наследия». С 2007 года доступ на всю территорию парка был уже крайне затруднен. В 2010 году за забором оказалась вся территория и даже бывшая погранзастава, находящаяся на северо-западе от имения. Доступ на территорию невозможен уже много лет.

На территории объекта культурного наследия выстроено два высотных здания большой площади и огромный комплекс с бассейном. Вырублена большая часть парка, изменен ландшафт.

Юридическими собственниками новых строений и памятников при Украине стали две компании: западная часть (Парковое шоссе, владение 12) принадлежала ООО «Инвестио», восточная часть (Парковое шоссе, владение 14а) – «Starvista Limited». Именно эта часть уйдет с молотка «Газпрому».

Фирма «Старвиста Крым» на 100% принадлежит кипрской Starvista Ltd, головная компания — System Capital Management Ltd, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. С 2017 г. по двум этим участкам шли суды. В итоге имущество признали собственностью оккупированного Крым в лице "Совета министров". Новые здания резиденции Ахметова и бассейн были признаны самовольно построенными.

В феврале 2017 года фирма «ЭТЦ в Парковом» подписала соглашение с "Совмином Крыма", в рамках которого частная компания будет заниматься строительством «многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса» — и все в том же пгт Парковое, где расположена резиденция Ахметова.



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