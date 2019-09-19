Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше

13:45 06.12.2019   Румыния

Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску заявив, що його країна не зможе допомагати Молдові на колишніх умовах через зміну влади в Кишиневі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу румунського МЗС, про це він оголосив на зустрічі з молдовським колегою на полях ради міністрів ОБСЄ в Братиславі.

На зустрічі Ауреску наголосив на проблемах, які виникли внаслідок зміни влади у Кишиневі Партією соціалістів. Він зазначив, що соціалісти змінили уряд у вирішальний для реформи правосуддя момент всупереч інтересам країни і її громадян.

Він згадав про заслуги попереднього уряду Майї Санду, який за п'ять місяців свого мандату домігся важливого прогресу "у реалізації реформ, необхідних для зближення з ЄС, просуванні демократичних цінностей, боротьбі з корупцією і забезпеченні незалежності юстиції, а також у соціальній та економічній сферах".

У зв'язку з цим Ауреску заявив, що підтримка зовнішніми партнерами розвитку Молдови повинна бути переоцінена і строго обумовлена. За його словами, її необхідно коригувати відповідно до реальної відданості нового соціалістичного уряду проведенні реформ.

За його словами, Румунія не зможе надавати Молдові підтримку на колишніх умовах.

"Підтримка Румунії, зокрема фінансова, не зможе продовжуватися в рамках очікуваних параметрів, а буде переорієнтована в залежності від конкретних дій нового уряду і строго обумовлена ​​продовженням важливих для демократичного розвитку Молдови реформ і просування по її європейському шляху", - йдеться в повідомленні румунського МЗС.



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