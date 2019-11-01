Перезагрузка по-крымски: еще два "министра" сохранили свои посты
|13:30 06.12.2019
|Крым
Сергей Аксенов продолжает политику переназначения "министров". Свои посты сохранили еще два чиновника.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на должность "министра" ЖКХ оккупированного Крыма вновь назначен Дмитрий Черняев, "министерство" спорта снова возглавила Ольга Торубарова.
Таким образом, обновление произошло пока лишь в двух "министерствах":
"за образование науку и молодежь" теперь отвечает Валентина Лаврик, ранее возглавлявшая Симферопольскую академическую гимназию;
"министерством экономического развития" руководит Дмитрий Шеряко.
При этом последний ранее занимал должность "замминистра финансов", поэтому его нельзя назвать новичком в "правительстве" оккупированного Крыма.
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