Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко назвав можливість будівництва стіни на кордоні з окупованою територією Донбасу контрпродуктивною заявою.

Про це повідомляє Интерфакс России, передає УНІАН.

Руденко також назвав слова про стіну в ОРДЛО «спекулюванням напередодні зустрічі лідерів у Парижі».

«Такі заяви є контрпродуктивними та викликають серйозні запитання щодо реальних намірів Києва на майбутньому саміті», – сказав він.

При цьому Руденко додав, Мінські угоди повинні залишатися «основою мирного врегулювання» війни на Донбасі.

Нагадаємо, помічник президента України Андрій Єрмак у четвер на зустрічі у Лондоні заявив, що Україна готова "побудувати стіну" на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією зазнають невдачі.

"Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку РФ йти до мирного процесу, до виконання Мінських домовленостей, що ж, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати та брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль", - пояснив помічник президента.



