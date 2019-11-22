Влада сінгапурського порту за борги заарештували судно «Севастополь», яке належить росіянам. Корабель підпав під американські санкції.

Про це повідомив заступник гендиректора компанії «Гудзон» (судновласник із Владивостоку) з управління флотом Олег Анікін, повідомляють російські ЗМІ, передає Главком.

За його словами, судно хочуть продати через суд. Суму боргу Анікін не уточнив.

«Коли судно прийшло в Сінгапур, у нас поламалися допоміжні двигуни. Зверталися в сінгапурські ремонтні компанії. Але, так як пароплав під санкціями, 80% компаній відмовляються лагодити його, а хто погоджується, ставить непідйомний цінник», - сказав Анікін. Він додав, що компанія намагалася привезти ремонтників з Росії, але влада Сінгапуру не пустила їх на борт «під різними приводами».



«В результаті за стоянку судна утворився борг, і влада заарештувала судно», - сказав заступник гендиректора компанії.

За його словами, судно зараз не може вийти з порту. Також компанії не продають паливо. На борту знаходиться 12 членів екіпажу. Анікін зазначив, що у них поки що є провізія і електрика.

«Влада порту сказали, що беруть судно під контроль і нікого до суду не будуть впускати на борт і випускати. Суд призначений на 17 грудня», - повідомив він.

На думку Анікіна, «Сінгапур сподівається, що суд віддасть йому судно, тоді воно може вийти з-під санкцій США, після чого судно можна буде продати». Російський судновласник вже поскаржився в консульство і чекає на реакцію з РФ.

Зазначимо, що у вересні 2018 року «Севастополь» був затриманий владою Південної Кореї в Пусані. Тоді південнокорейська сторона запідозрила судно в забороненій санкціями Ради безпеки ООН торгівлі з КНДР.



Нагадаємо, США внесли до списку санкцій по КНДР дві російські компанії і шість судів, в тому числі судноплавну компанію «Гудзон», якій належить судно «Севастополь». Влада Сполучених Штатів підозрюють ці кораблі в поставках нафти до КНДР.



