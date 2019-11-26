У Держдепі США сказали, чого чекають від “нормандського саміту”

12:30 06.12.2019   Украина

Виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер сподівається, що результати "нормандського" саміту зможуть наблизити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком на полях 26-го Міністерського засідання ОБСЄ, повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

"Глава американської делегації запевнив у підтримці України Сполученими Штатами напередодні "нормандського" саміту і висловив сподівання, що його результати зможуть наблизити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, Рікер також привітав розведення сил у Петрівському, Станиці Луганській і Золотому.

Рікер підкреслив важливість реформ, які впроваджуються зараз в Україні, наголосив на необхідності збереження високого темпу їх реалізації і запевнив, що США і надалі надаватимуть Україні допомогу в усіх сферах співпраці.

У столиці Словаччини Братиславі 5 грудня розпочалося дводенне 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ - центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі.



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