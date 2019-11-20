Майбутнім лідером континентального масштабу може стати президент Франції Еммануель Макрон, але він має проблеми з деякими своїми ідеями та ініціативами.

Про це заявив екс-президент Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє ТСН з посиланням на The Guardian, передає УНІАН.

Туск вважає Макрона другом і "надією на майбутнє Європи", але водночас констатує проблеми француза з "дуже новими ідеями і думками", зокрема щодо НАТО та зближення з Росією.

Останнє, за словами поляка, його взагалі "дезорієнтувало".

В цьому контексті новий лідер Європейської народної партії згадав про Україну та європейські зобов’язання щодо неї.

Основною загрозою політик вбачає агресію Кремля, апетити котрого Україною не вичерпуються.

"Якщо ми не зможемо захистити Україну від російської агресії, то це буде проблемою не тільки для України, але і для Європи в цілому. Я сподівався, що Еммануель Макрон буде тут дуже послідовним", - заявив Туск. Нагадаємо, раніше Дональд Туск назвав Росію "стратегічною проблемою Європи".

Так Туск відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність відновити діалог з Росією.



