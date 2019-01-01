Напередодні саміту в “нормандському форматі” представники економіки Німеччини закликали організувати міжнародну конференцію донорів для відновлення постраждалих від війни східних регіонів України.

Про це повідомляє DW, передає УНН.

“Ми виходимо з того, що спочатку потрібна термінова фінансова допомога в розмірі не менше трьох мільярдів євро”, — заявив у четвер, 5 грудня, голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес.

“Відновлення Сходу України — міжнародне завдання”, — додав він. За його словами, конференцію донорів у наступному році мають організувати Німеччина і Франція разом з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Фонд має бути використаний у першу чергу для відновлення зруйнованої інфраструктури і гарантії торговельних і кредитних операцій, додав Гермес. Керівник Східного комітету німецької економіки вважає, крім того, що всі райони Сходу України необхідно реінтегрувати у торговельні відносини.

Очікується, що саміт лідерів “нормандської четвірки” відбудеться в Парижі у понеділок, 9 грудня. У ньому візьмуть участь глави держав і урядів України, Росії, ФРН і Франції. Крім чотиристоронніх переговорів на саміті очікується перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.