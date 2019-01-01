У Німеччині пропонують скликати донорську конференцію для України

13:01 06.12.2019   Украина

Напередодні саміту в “нормандському форматі” представники економіки Німеччини закликали організувати міжнародну конференцію донорів для відновлення постраждалих від війни східних регіонів України.

Про це повідомляє DW, передає УНН.

“Ми виходимо з того, що спочатку потрібна термінова фінансова допомога в розмірі не менше трьох мільярдів євро”, — заявив у четвер, 5 грудня, голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес.

“Відновлення Сходу України — міжнародне завдання”, — додав він. За його словами, конференцію донорів у наступному році мають організувати Німеччина і Франція разом з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Фонд має бути використаний у першу чергу для відновлення зруйнованої інфраструктури і гарантії торговельних і кредитних операцій, додав Гермес. Керівник Східного комітету німецької економіки вважає, крім того, що всі райони Сходу України необхідно реінтегрувати у торговельні відносини.

Очікується, що саміт лідерів “нормандської четвірки” відбудеться в Парижі у понеділок, 9 грудня. У ньому візьмуть участь глави держав і урядів України, Росії, ФРН і Франції. Крім чотиристоронніх переговорів на саміті очікується перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.



Ще на цю тему:

16:01 05.12.2019
USAID запускає нову програму в Україні з бюджетом $10 мільйонів
14:30 28.09.2018
Премьер Грузии заявил о растущей милитаризации оккупированных Россией территорий
22:00 17.11.2017
На круизном судне разместят пострадавших от урагана, пронесшегося по западной Аттике / Фото
14:15 08.09.2017
Азербайджан направляет гуманитарную помощь мусульманам-рохинджа
08:01 23.08.2017
Азербайджан отправил для тушения лесных пожаров в Грузии дополнительную технику и живую силу
19:48 21.08.2017
Украина попала в двадцатку стран с наихудшим доступом к гумпомощи / Инфографика
22:26 21.07.2017
ЕС предложил помощь после землетрясения в Эгейском море
21:36 20.01.2016
Турция предоставила туркманам в Байырбуджаке 25 тонн угля
18:16 20.02.2014
Правительство окажет поддержку пострадавшим от оползней в районе Штефан Водэ
15:09 12.11.2013
Турция оказала Сирии помощь в размере 979 млн долларов
16:27 02.10.2013
ООН выбрала Стамбул для проведения Всемирного гуманитарного саммита
16:20 27.09.2013
В Стамбуле пройдет первый Всемирный гуманитарный форум
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
14:45 05.12.2019
Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 06.12.2019
Росія заплатить Україні 1,66 млрд доларів за 10 років транзиту нафти
13:15 06.12.2019
У Росії відреагували на слова помічника Зеленського про стіну в ОРДЛО
11:45 06.12.2019
Санкції в дії: у Сінгапурі за борги арештували російське судно
10:45 06.12.2019
У Кремлі розповіли про очікування від зустрічі Зеленського і Путіна
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 06.12.2019
Туреччина спростувала поступки щодо плану НАТО для країн Балтії
20:30 05.12.2019
Ердоган чекає від НАТО підтримки в Сирії
18:45 05.12.2019
Кіпр звернувся до Гааги для захисту від Туреччини своїх прав на морі
09:45 05.12.2019
ЄС вимагає від Туреччини розкрити текст нової морської угоди
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 06.12.2019
В оккупированный Крым зашел учебный военный корабль «Перекоп»
16:01 06.12.2019
Новий конкурс на розробку шельфу Чорного моря оголосять в березні
15:30 06.12.2019
У Криму активісту Приходько на 2 місяці продовжили арешт
15:15 06.12.2019
Денісова звернулася до Москалькової через стан бранця Кремля Гафарова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд