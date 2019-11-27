Осужденный к 14 годам колонии Владимир Дудка будет отбывать незаконное наказание в одной из колоний Ставропольского края

11:01 06.12.2019   Крым

Осужденный к 14 годам колонии севастополец Владимир Дудка будет отбывать незаконное наказание в одной из колоний Ставропольского края.

Об этом говорится в ответе российского омбудсмена Татьяны Москальковой на запрос украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о местонахождении, а также физическом состоянии украинцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

«После вступления приговора суда в законную силу в соответствии с частью 4 статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный Дудка В.М. подлежит направлению в исправительное учреждение Ставропольского края», – говорится в ответе Москальковой.

Российский омбудсмен не уточнила, в какую именно колонию будет этапирован Дудка, а также будет ли отбывать наказание в одной из колоний Ставропольского края России второй осужденный по этому «делу» Алексей Бессарабов.

Однако, по информации Крымской правозащитной группы, с большой долей вероятности Бессарабов также будет доставлен в одну из колоний Ставропольского края.

В Ставропольском крае находится восемь колоний, два следственных изолятора, а также одно лечебно-исправительное учреждение. Осужденные украинцы Дудка и Бессарабов, по информации Крымской правозащитной группы, будут доставлены в колонию №1 либо в колонию №11.

По состоянию на 5 декабря 2019 года они находятся на этапе.

В начале октября в колонию №1 Ставропольского края был доставлен Рустем Абильтаров, осужденный по первому бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир». В сентябре 2018 года в колонию №6 Ставропольского края был этапирован Геннадий Лимешко, осужденный по «делу украинских диверсантов».

Кроме того, российский омбудсмен в своем ответе пояснила, что в августе этого года Владимира Дудку ознакомили с результатами медицинского обследования, которое проводилось в больнице имени Семашко в Симферополе в октябре прошлого года. Однако, как сообщал ранее Крымской правозащитной группе сын Дудки Илья Каверников, ни его отец, ни адвокаты не получали на руки результаты медобследования.

Каверников предполагает, что в данном случае администрация СИЗО №1 Симферополя ввела Татьяну Москалькову в заблуждение. Российский омбудсмен в своем ответе также уточнила, что «в настоящее время состояние здоровья Дудки В.М. оценивается как удовлетворительное».



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