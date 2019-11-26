Міністерство закордонних справ України висловило Росії протест у зв'язку з вироком Південного окружного військового суду українцеві Енверу Сейтосманову за сфабрикованими обвинуваченнями в тероризмі.

Про це йдеться в заяві МЗС України, повідомляє Укрінформ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест російській стороні у зв'язку з вироком Південного окружного військового суду (м. Ростов-на-Дону) громадянину України Енверу Сейтосманову за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі", - наголосили у відомстві.

Там також вказали на відсутність доказової бази та складу злочину в діях Сейтосманова.

"Це судове рішення в черговий раз стало наочним свідченням карального та неправового характеру «російської феміди», яка застосовує антитерористичне законодавство РФ як інструмент політичних репресій проти представників кримськотатарського народу", - йдеться в заяві.

МЗС України також закликало міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України в РФ та на тимчасово окупованих територіях України, та відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

5 грудня Південний окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону виніс вирок Енверу Сейтосманову - 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік. Захист має намір подати апеляцію.

Енвер Сейтосманов і його брат Ернес Сейтосманов були затримані після обшуку 10 травня 2019 року в селі Тиловому Балаклавського району під Севастополем. Після допиту Ернеса відпустили, а Енвера заарештували, пред'явивши йому «участь у діяльності організації, яка, відповідно до законодавства Росії, визнана терористичною».