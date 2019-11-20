У Кремлі розповіли про очікування від зустрічі Зеленського і Путіна

10:45 06.12.2019   Россия

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва відчуває дуже стриманий оптимізм з вибудовування російсько-українських відносин у зв'язку з майбутньою зустріччю Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

При цьому він додав, що обидва президента вже неодноразово говорили по телефону.

"Це було конструктивне спілкування. Про конструктивному спілкуванні говорив і сам президент Путін. Якщо такий конструктивний діалог буде продовжений і під час очної зустрічі, це створить передумови для полегшеного виходу на рішення, які хвилюють обидві сторони", - додав Пєсков.

При цьому він заявив, що передчасно говорити, яким чином буде знайдено спільне розуміння під час зустрічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на полях нормандського саміту в Парижі не виключена особиста зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Крім того, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на полях нормандського саміту в Парижі не буде формальною.

Додамо, що прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявляв, що Володимир Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з Володимиром Зеленським питання газового контракту між країнами.



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